Финны рассказали Петербургу о "премудростях" экологической сортировки мусора

Ведущие финские производители промышленного оборудования в сфере обращения с бытовыми отходами посетили Петербург и поведали представителям петербургского комитета по благоустройству о европейских технологиях по экологическому сбору мусора.

В частности, чиновникам было подробно рассказано о преимуществах сбора, транспортировки и сортировки отходов с помощью гигантского вакуумного пылесоса. Такой, например, установлен в московском парке "Зарядье". Производители долговечных пластиковых "подземных" контейнеров предложили петербургским чиновникам опробовать данный вакуумный метод сбора на практике, пообещав оперативно поставить необходимое оборудование.

"Сейчас в ряде регионов при недостаточных мощностях полигонов и необходимости транспортирования отходов, возможность упаковать их по-фински очень актуальна. Мы рассматриваем идею создания и комплектации технопарка различными мощностями по переработке отходов на одной территории. Ваше предложение для нас перспективное", - отметил зампред комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Несмотря на это в ряде российских субъектов местные власти до сих пор не определились с выбором оператора, в связи с чем местные жители столкнулись с тем, что мусор не вывозится - отходы заполоняют собой помойки, повсеместно разрастаясь и распространяя вонь и захламление.

В Подмосковье и Архангельской области до сих пор не утихают "мусорные бунты": народ протестует против разрастающихся свалок, отравляющих жизни людей, требуя как минимум введения системы раздельной сортировки отходов.

Между тем, Владимир Путин к раздельному сбору мусора относится скептически: "Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями сбрасывали мусор в ямы".