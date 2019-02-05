Недовольные уборкой петербуржцы завалили снегом входы управляющих компаний

Жители домов на Ленинском проспекте привлекли внимание двух управляющих компаний к проблеме уборки улиц, завалив им входы снегом, сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП».

Снегом перегорожены входы ООО «Жилстройсервис» и правления товарищества собственников жилья «Юго-Запад». «Жители пытаются хоть так повлиять на УК», - сообщается в группе.

Ситуация с уборкой снега в городе остается тяжелой. 5 февраля упавшая на Аптекарском проспекте сосулька убила студента, возбуждено уголовное дело. Накануне, будучи недовольным качеством уборки, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.