Медведев уволил главу Ростуризма

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождению от должности главы Ростуризма Олега Сафонова и передал функции ведомства Минэкономразвитию, сообщается на сайте правительства.

«Все это нужно делать (развивать туристическую отрасль), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан», - приводятся слова Медведева.

Сафонов руководил Ростуризмом с 2015 года. Тогда же в интервью «Российской газете» он заявил, что «необходимость пляжа и моря - это во многом навязанный стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение». «Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря», - заявил Сафонов.