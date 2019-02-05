Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов Росгвардии

Арбитражный суд Москвы потребовал от политика Алексея Навального удалить расследование Фонда борьбы с коррупцией о поставках продуктов Росгвардии, удовлетворив иск мясокомбината «Дружба народов», передает «Интерфакс».

В постановлении указано, что суд удовлетворил иск мясокомбината к политику. В иске предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение.

Мясокомбинат подал иск 3 октября 2018 года. Поводом стало расследование ФБК о хищениях в Росгвардии. В ролике Навальный представил документы закупок ведомства и сравнил цены в них со средними по России. Комбинат «Дружба народов» - единственный поставщик Росгвардии - конкурентов не имеет. Судя по предоставленным ФБК актам, стоимость покупаемых ведомством продуктов в 2-3 раза превышает цены в розничных магазинах.

Спустя три недели глава Росгвардии Виктор Золотов опубликовал гневное обращение к Навальному. Он вызвал оппонента на дуэль, пообещав сделать из него «отбивную». При этом конкретных опровержений информации из расследования Золотов не предоставил. Навальный в ответ вызвал главу Росгвардии на дебаты, но тот отказался.