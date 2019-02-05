Прокуратура ищет виновных в смерти студента из-за сосульки в Петроградском районе

Прокуратура Петроградского района начала проверку после смерти студента, на которого упала сосулька на Аптекарском проспекте.

В прокуратуре заявили, что оценят, как соблюдалось законодательство об уборке Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией, со здания которой упала наледь. Также проверят расходование бюджетных средств на мероприятия по уборке. Проверку проведут и в отношении еще 19 учреждений на территории района.

Инцидент произошел 5 февраля. Студент скончался от полученных травм после того, как на него упала наледь. Еще одного человека доставили в больницу.

Ситуация с уборкой снега в городе остается тяжелой. Накануне, будучи недовольным качеством уборки, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.