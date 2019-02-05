В Петербурге дали зеленый свет на разорение несогласных граждан

Руководителя петербургского штаба Навального Дениса Михайлова и федерального координатора движения «Весна» Богдана Литвина обязали выплатить 7,3 млн рублей за порчу газонов и цветников в ходе акции «Он нам не царь». Фрунзенский районный суд 5 февраля частично удовлетворил гражданско-правовой иск прокуратуры в отношении активистов. Ответчики заявили, что этим делом был создан прецедент и государство обкатало новый способ давления на участников протестных акций.

Найденные организаторы

Судье Фрунзенского районного суда Наталье Подольской, казалось, хотелось закрыть дело Дениса Михайлова и Богдана Литвина за один день. Хотя заседание продлилось почти пять с половиной часов, она не удовлетворила несколько ходатайств ответчиков о перерыве и не разрешала участникам слушания выходить в туалет.

Тем не менее, к рассмотрению резонансного гражданско-правового дела с политическим окрасом суд подошел ответственно. Были изучены не менее десятка видеозаписей состоявшейся 5 мая 2018 года акции «Он нам не царь», допрошена свидетельница со стороны защиты и даже поднят вопрос о возможности привлечения к делу политика Алексея Навального. Впрочем, против удовлетворения соответствующего – по всей видимости, фейкового – ходатайства выступили все стороны конфликта.

Навальный был инициатором всероссийской волны акций 5 мая, посвященных очередной инаугурации Владимира Путина. Как и в других городах, в Петербурге организацией митинга занимался местный штаб оппозиционного политика. Городские власти согласовывать мероприятие в центре города отказались, и навальнисты предложили горожанам выйти на Дворцовую площадь. Однако с самого утра 5 мая городская администрация огородила площадь для проведения репетиции военного парада и праздника байкеров. Протестующие были вынуждены собраться в расположенном поблизости Александровском саду. Когда народу собралось слишком много, а в саду стало тесно, толпа хлынула на Невский проспект. Пройдясь через большую часть Невского, протестующие наткнулись на полицейский заслон и развернулись в обратную сторону. По возвращению на Дворцовую площадь, протестующие какое-то время находились в саду у Зимнего дворца, где прошли наиболее массовые в тот день задержания.

По утверждению представителей прокуратуры и комитета по благоустройству, вечером того же дня Александровский сад и сад у Зимнего дворца проинспектировали сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное», компании-подрядчика комитета. Они якобы обнаружили существенную порчу газонов, цветников и кустарников. Хотя в течение нескольких последующих месяцев шли суды над участниками акции «Он нам не царь», о порче городского садового имущества стало известно только в декабре, когда прокуратура выставила иск в адрес Михайлова и Литвина, которых ведомство посчитало организаторами протестов.

Представители обоих активистов уверяли, что организацией скоплений людей в зеленых зонах их доверители не занимались. Например, представлявший интересы Михайлова юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев обращал внимание суда на то, что координатор штаба Навального призывал людей выйти только на Дворцовую площадь. Более того, сотрудники прокуратуры так и не смогли опровергнуть заявление Помазуева о том, что Михайлов примкнул к шествию на Невском проспекте и ни в одном из двух садов в день акции его не было.

Литвин и вовсе не мог находиться в саду у Зимнего дворца, так как его задержали на Невском проспекте, когда толпа наткнулась на заслон полиции. Собравшиеся 5 мая действовали стихийно и, чем ближе было к финалу акции, тем больше эти действия определяли полицейские, гонявшиеся за протестовавшими.

Защитник ветеранов

Защитник Богдана Литвина, юрист объединения «Апология протеста» Александр Передрук еще на стадии предварительного слушания ходатайствовал о приобщении к делу в качестве соответчиков сотрудников МВД. По мнению юриста, хорошо экипированные стражи порядка нанесли не меньший ущерб газону и цветам. Судья Подольская в удовлетворении ходатайства отказала, так как против высказались истцы из прокуратуры. На заседании 5 февраля тема топтавших газонов полицейских всплыла вновь. На сей раз при просмотре видеозаписей, предоставленных прокуратурой. Демонстрируя видео, истцы каждый раз заостряли внимание присутствовавших на кадрах, где топчут газон. Обнаружить пострадавшие цветы удалось только на одном видео.

- Вот, смотрите, бегут, - заметил представитель прокуратуры Макар Куницкий при просмотре видеозаписи.

- А вот причина, из-за которой они бегут. Причина бежит следом, - добавил защитник Передрук, когда в кадре появились полицейские.

Прокурор-истец на это возразил, что правоохранители не провоцируют, а пресекают правонарушение.

- Обращаю внимание, что не все передвижения сотрудников полиции по газонам связаны с нахождением там протестующих. Мы только что видели, как полицейские прошли строем по газону просто потому, что им так короче, - прокомментировал другое видео второй защитник Литвина Виктор Воробьев.

Но представитель прокуратуры Куницкий отбивал любые нападки стороны защиты на правоохранителей, заявляя, что порча растительности со стороны полицейских – вынужденная мера. Макар Куницкий опытный сотрудник прокуратуры. Например, в 2015 году он, как сообщает «Новая газета», способствовал присвоению статуса «иностранного агента» НКО «Центр развития некоммерческих организаций». Руководитель учебного заведения «Эпишкола» и бывший директор Куницкого Михаил Эпштейн тогда даже публично просил прощения за то, что воспитал такого ученика.

Дважды за время суда над Михайловым и Литвиным представитель прокуратуры акцентировал внимание на том, что газоны и цветы в центре Петербурга были повреждены за несколько суток до Дня Победы и оппозиционеры могли испортить ветеранам праздник.

Сторона защиты, кстати, уточнила у истцов, как город справляется с последствиями крупных праздников, например, «Алых парусов», в ходе которого тоже рвут цветы, мусорят и портят газон.

- Это согласованное мероприятие, которое финансируется по условиям госконтракта. Туда закладывается и возможный износ газонов, - ответила представитель комитета по благоустройству, выступавшего по делу третьей стороной.

Защитник Помазуев отметил, что в ходе акции 5 мая ущерб должен был понести не город, а СПП «Центральное», с которым у комитета заключен контракт на благоустройство зеленых зон. Однако жалоб в суд от частной фирмы не поступало. Вместе с тем на сайте госзакупок, по словам юриста, после 5 мая не появилось тендеров о проведении работ по приведению в порядок Александровского сада и зеленой зоны у Эрмитажа. Значит, продолжил Помазуев, дополнительное финансирование из казны на эти работы не понадобилось. Судью Подольскую этот аргумент не впечатлил.

Подвела регистрация

Также ее не впечатлили доводы о полной непричастности к организации акции Богдана Литвина. Если логика обвинений в адрес Михайлова более-менее понятна – он практически доверенное лицо Навального в Петербурга, – то участие в деле координатора «Весны» вызывает гораздо больше вопросов.

Представитель прокуратуры привел странные доказательства роли активиста в организации протестов. Одно из них – репосты Литвина в соцсетях сообщения, в котором от лица движения «Весна» объясняется «почему мы выходим» на акцию 5 мая. Истец даже приобщил к делу акт осмотра страницы Литвина во «Вконтакте», в котором был сделан вывод, что координатор с 2012 года занимается общественно-политической деятельностью и пользуется в своей среде большим авторитетом, так как у него 1990 друзей в соцсети.

Другое доказательство – приобщенный к материалам дела короткий видеоролик, сделанный 5 мая оперативниками МВД. На видео Литвин с группой других активистов, стоя на Невском проспекте, скандируют «На Дворцовую». По мнению представителей стороны истца, таким образом он руководил передвижением участников акции протеста.

Юрист Помазуев в самом конце заседания поделился своей версией привлечения Литвина к этому делу. Денис Михайлов ранее сообщал, что некие люди в штатском еще летом 2018 года намекали ему, что планируется дело о порче городского имущества в ходе акции 5 мая. По мнению Помазуева, петербургская прокуратура не захотела подавать иск в адрес одного Михайлова, так как координатор команды Навального зарегистрирован в Приморском крае и рассматривать гражданский иск стали бы там. Нужен был человек с петербургской регистрацией, продолжил защитник, и им оказался Литвин, хорошо известный правоохранительным органам и пытавшийся в апреле санкционировать со Смольным легальное проведение митинга «Он нам не царь». В июле 2018 года, спустя два месяца после проведения акции, Литвина вызвали в полицию для составления административного протокола за ее организацию. Позже Октябрьский районный суд оштрафовал его как «организатора» на 20 тысяч рублей. Литвин зарегистрирован во Фрунзенском районе Петербурга и Фрунзенский же суд в итоге рассматривал иск прокуратуры. Представитель стороны истца назвал теорию Помазуева о причинах привлечения к делу Литвина необоснованными домыслами.

В своем финальном слове на заседании 5 февраля Александр Помазуев заявил о возможных негативных последствиях, которые будет иметь решение судьи Подольской, об опасном прецеденте возможности разорения государством организаторов мирных акций. Эту тему продолжил Денис Михайлов, отметивший, что его сторонникам будет по силам собрать исковую сумму, но в будущем схема, отработанная в Петербурге, может распространиться и на другие города и будет использоваться не только против оппозиции, но и против любых неудобных граждан. Михайлов назвал Петербург «политической Чечней» и добавил, что все равно будет продолжать заниматься протестной активностью.

Судья Подольская частично удовлетворила исковые требования прокуратуры и обязала активистов солидарно выплатить 7,3 млн рублей, а также 60 тысяч рублей госпошлины. Выйдя из зала суда, Богдан Литвин заявил журналистам, что для него не принципиально – 7,3 млн или 11 млн рублей.

- Это все равно неподъемные деньги для меня, - признался ответчик.

Защитники Литвина намерены обжаловать решение судьи Подольской. Они пообещали, что рано или поздно отменят его.

Сергей Еремеев

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