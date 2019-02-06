Следком объявил в розыск двух подозреваемых по делу Арашуковых

Следственный комитет объявил в розыск двух подозреваемых по делу о хищении газа на 30 млрд рублей.

Речь идет об и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукове и об исполнительном директоре филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умаре Калмыкове.

По этому делу арестованы родственники сенатора от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, в частности, его отец Руслан Арашуков, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань». Другие фигуранты - замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

Рауфа Арашукова 30 января задержали прямо на заседании Совета Федерации, ему предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.