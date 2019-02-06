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9:59

Бондаренко назвал трагической случайностью гибель студента от сосульки

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко назвал трагической случайностью гибель студента на Аптекарском проспекте после падения сосульки, передает «Фонтанка.ру».

«Это трагическая случайность и совпадение. Потому что и здание стоит на большом расстоянии от тротуара, и забор есть. В этом учреждении есть договор, и несколько дней назад там производилась очистка свесов сосулек. Не полностью выполненные работы, на мой взгляд, привели к этому трагическим случаю», - сказал Бондаренко.

По его словам, после смерти студента Смольный дал указание ГАТИ усилить работу по проверке ведомственных зданий и учреждений федерального подчинения на предмет очистки кровли. За последнюю неделю составлено 55 административных протоколов, с виновных взыскано более 1 млн рублей штрафов, добавил чиновник.

Инцидент произошел 5 февраля. Студент скончался от полученных травм после того, как на него упала наледь. Еще одного человека доставили в больницу.

Ситуация с уборкой снега в городе остается тяжелой. Накануне, будучи недовольным качеством уборки, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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