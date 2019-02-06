Журналиста Кагермазова снова отказались пустить на заседание ЗакСа

Корреспонденту «Эха Москвы в Петербурге» Сергею Кагермазову отказали в разовой аккредитации в Заксобрание на заседание 6 февраля, сообщил журналист ЗАКС.Ру.

«"Разовая аккредитация на сегодняшнее заседание, к сожалению, невозможна в связи с отсутствием мест" – так мне ответили сегодня по телефону», - сказал Кагермазов.

Тем не менее, в синем зале Мариинского дворца, где располагается пресса, свободны практически все места.

До этого Кагермазов под тем же предлогом не смог получить разовую аккредитацию на пленарное заседание ЗакСа 30 января. В управлении информации и общественным связям парламента сослались на то, что получают слишком много заявок от журналистов, а количество мест для прессы ограничено – хотя в синем зале и тогда свободными были более двух трети мест.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить факт отказа Кагермазову в аккредитации. Венедиктов указал, что видит в недопуске корреспондента признаки нарушения ст. 144 УК РФ.

Сергей Еремеев

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