Макаров не дал Дмитриевой поднять вопрос об уборке Петербурга от снега

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров не дал лидеру фракции Партия роста Оксане Дмитриевой с голоса включить вопрос об уборке Петербурга от снега в повестку заседания парламента.

Дмитриева успела заявить, что проблема не терпит отложения. Однако Макаров отключил ей микрофон и попросил не нарушать регламент заседания.

Ранее депутаты ЗакСа от «Единой России» проголосовали против парламентского расследования о качестве уборки города от снега. Единоросс Сергей Купченко заявил, что расследование ни к чему, так как суть проблемы «и так налицо». Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок назвал ситуацию с уборкой снега тяжелой, но призвал подумать, нужно ли обременять представителей Смольного дополнительными совещаниями.

Сергей Еремеев

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