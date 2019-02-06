Единоросс Васильев предложил официально запретить проведение митингов в центре Петербурга

Депутат ЗакСа от «Единой России» Андрей Васильев предложил запретить проведение публичных мероприятий в историческом центре Петербурга. Эта идея была озвучена в рамках обсуждения изменения в региональный закон о митингах.

По его мнению, митинги и шествия в исторической части города могут навредить объектам культурного наследия.

Васильев отметил, что по всей Европе «экстремизм захлестывает», а мирные протестные мероприятия заканчиваются погромами и мародерством.

К территории исторического центра единоросс отнес также Васильевский остров и Петроградскую сторону. Он добавил, что оппозиция сможет добираться до окраин на метро и трамваях и там митинговать.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что предложение Васильева уже обсуждалось и допустил, что соответствующие поправки могут быть разработаны ко второму чтению.

Напомним, комитет по законодательству ЗакСа предложил увеличить количество петербургских гайд парков с четырех до восьми. Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что городу необходимо не менее 12 гайд парков.

Сергей Еремеев

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