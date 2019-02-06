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10:55

Резник подал в суд на Беглова из-за слов о сдаче Ленинграда фашистам

Депутат ЗакСа Максим Резник подал иск в Смольнинский суд Петербурга к врио губернатора Александру Беглову, требуя признать не соответствующими действительности слова о якобы высказанном парламентарием предложении «сдать Ленинград фашистам».

В иске утверждается, что претензии вызвало выступление врио губернатора на открытии музея блокадной медицины 23 января, и там он произнес фразу: Сегодня опять там (в ЗакСе) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам… С ума сошел».

Резник подчеркнул, что не делал подобных заявлений. Указанные сведения порочат честь и достоинство депутата, поскольку  противоречат его убеждениям и свидетельствуют о якобы совершенном им нечестном, неэтичном поступке, безусловно осуждаемом обществом, указано в иске.

Истец требует, чтобы суд признал слова Беглова о якобы заявлении Резника не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство, а также обязать врио губернатора опубликовать опровержение на сайте Смольного. В качестве компенсации Резник просит взыскать символический один рубль.

В конце января в Telegram-каналах появилась аудиозапись выступления Беглова на открытии музея блокадной медицины, где и прозвучало заявление о словах Резника. 23 января врио губернатора ушел из ЗакСа непосредственно во время выступления Резника с трибуны. Однако в тот день депутат ничего не говорил о блокаде Ленинграда: тогда Резник заявил, что не поддерживает кандидатуру Беглова на пост градоначальника, потому что тот, по мнению парламентария, не подходит Петербургу.

О блокаде Ленинграда Резник и Беглов высказывались публично 25 декабря 2018 года, на заседании правительства Петербурга, но и тогда Резник не говорил о возможности сдачи Ленинграда. Депутат поправил выступавшего до него члена совета организации ветеранов войны, заявившего, что блокаду Ленинграда держали «двенадцать стран Европы». Резник напомнил, что Ленинград окружала фашистская армия, и просил не забывать о вкладе демократических европейских государств, входивших в антигитлеровскую коалицию. Тогда Беглов вступил с депутатом в спор, заявив, что в годы Второй мировой войны в Европе «никакой демократии не было», «расстреливали и сажали людей, Холокост устроили».

Позже Беглов заявил, что не приписывал Резнику слов о сдаче Ленинграда фашистам, сказав, что «об этом говорили ветераны», и врио губернатора «может, повторил эти слова».



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15:02    
Евгений, мы говорим о, возможно, клевете и передёргивании со стороны тов. Беглова, о его высказыыаниях, с которыми не согласен Резник, а Вы о чём? Поясните Вашу сумбурную фразу.
Кроме того, Евгений, прошу Вас учесть, что неглупый человек, каким вероятно Вы себя считаете, никогда не будет говорить оскорбительно об умственных способностях другого, тем более незнакомого, человека. Смею, даже, предположить, что Резник поумнее нас с Вами. И обязательно выиграет суд.

13:34   Евгений   evgen@nomail.com
Этого дурачка резника почему то не особо волнует кому и что сдал пыня. Его больше волнуют высказывания о событиях 70 летней давности. Ну и имбецил же.

11:54    
11:24 Беглов публично соврал и оскорбил депутата о якобы его словах про "сдачу Ленинграда". Ленинград попал в блокаду из-за бездарной предвоенной политики, уничтожения части руководящего состава армии перед войной, неготовности к началу войны из-за параноика Джугашвили. В то время, когда сталинисты эшелонами гнали стратегическое сырьё гитлеровцам в с сентября 1939 по июнь 1941 года, европейская демократическая страна Англия воевала С Германией. Город осаждали фашисты, в подавляющем большинстве - немецкие, с севера держали фронт финны. Кто и как насчитал 12 стран-участников блокады - неизвестно. Что касается других европейских наций, то все они были расколоты на коллаборантов и сопротивление.

11:24    
В объединённую армию фашистов Европы, с которой практически в одиночку героически сражался Советский Союз под руководством ВЕЛИКОГО Сталина, входило более 20 государств, к примеру, фашистская Венгрия предоставила в распоряжение Гитлеру 1,5 МИЛЛИОНА солдат и офицеров, 500 тысяч из которых погибло на Восточном фронте, а Италия, а Австрия, а Финляндия, а Испания, а Словакия, а Франция и тд. Подтверждено, что соединения и части из 12 стран участвовали в блокаде Ленинграда, а не только немецкая армия, к примеру, финны, та же испанская "голубая дивизия" и тд.

11:22    
Суд? В Санкт-Петербурге? А такой здесь есть?

11:21    
11.06 Ты голову отморожен полностью. Скучаешь? Секса уже не надо?

11:16    
11:06 Вычислю гада по IP-адресу  и пойдёшь паровозиком за публичное оскорбление в СМИ.
Тогда узнаем кто тебе приплачивает за лобызание пятой точки ещё не губернатора БЕглова.

11:12    
Надо было не рубль просить, а 11 миллионов: ребятам за "вытоптанный газон" хватило бы расплатиться.
Хотя Беглов и ру[цензура] не стоит.

11:10    
Это ответка от Серафимыча за увольнение Сапожникова.

11:06    
Резник-подонок и конченая мразь!

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