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11:03

Резник назвал поправки единороссов в закон о митингах "косметикой от Любови Павловны"

Оппозиционные депутаты на заседании 6 февраля раскритиковали поправки комитета по законодательству в закон Петербурга о митингах.

Поправки, в частности, увеличивают количество гайд парков с четырех до восьми. Однако назвать новые места, где можно будет проводить митинги без согласования, никто не может.

Депутат фракции Партия роста Максим Резник назвал законопроект «политической косметикой от Любови Павловны» (имелась в виду вице-губернатор Любовь Совершаева - прим. ЗАКС.Ру).

- Эта косметика нужна, чтобы замаскировать уродливое лицо власти, - заявил Резник во время своего выступления.

Депутат также напомнил, что днем раньше Фрунзенский районный суд оштрафовал на 7,3 млн рублей координатора штаба Навального Дениса Михайлова и соруководителя движения “Весна” Богдана Литвина.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский поддержал коллегу и заявил, что не будет голосовать по этому законопроекту

- Нам нужна демократия, а не демократизация, - отметил Вишневский, напомнив, что в Петербурге регулярно задерживают даже участников одиночных пикетов.

Коммунистка Ольга Ходунова присоединилась к критике.

- Публичные мероприятия - это форма участия наших граждан в управлении государством, - напомнила с трибуны Ходунова.

Она процитировала слова Горького «Права не дают, права берут», сообщив, что народ все равно возьмет свои права на митинги.

Сергей Еремеев



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12:11    
Неправда, что якобы можно провести митинг где-либо в Санкт-Петербурге, в каком-то "гайд-парке",  без уведомления и согласования. Полиция не даёт проводить даже одиночные пикеты, разрешённые действующим законодательством. Гнусное лицемерие все эти "поправки от Совершаевой".

12:04    
Правильное решение увеличить число мест для сборищ. Баранов надо рассредоточить. Жителям по-соседству будут меньше мешать их блеяние  и агрессивные морды, а дворникам меньше подметал говно, из них сыплящееся.

11:17    
Очередное доказательство того, что Единой России не должно быть в Санкт-Петербурге.

11:15    
Совершаева  - человек , который потерял почву под ногами, мнения жителей ее не интересуют самодурства немерено.

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