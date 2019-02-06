ЗакС принял за основу законопроект о бесплатной юрпомощи для предпенсионеров

Петербуржцы предпенсионного возраста смогут получать бесплатные консультации от государственных юристов. Соответствующий законопроект 6 февраля приняли в первом чтении депутаты ЗакСа.

Проект закона на пленарном заседании представил старейший депутат петербургского парламента единоросс Борис Ивченко.

В настоящее время бесплатные консультации от юристов могут получить несколько категорий граждан, в том числе инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, обманутые дольщики, беременные женщины и молодые матери.

Понятие «предпенсионный возраст» появилось в России в 2018 году, во время обсуждения «пенсионной реформы». Этот возраст наступает за пять лет до выхода на пенсию.

Напомним, летом-осенью 2018 года Государственная дума приняла, а президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию для россиян: с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Инициатива была встречена акциями протеста по всей России и негативно отразилась на рейтинге «Единой России».

Сергей Еремеев

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