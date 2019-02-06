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12:24

Россия выделит Кубе 38 млн евро в качестве кредита на покупку вооружения

Россия предоставит Кубе госкредит на 38 млн евро для приобретения российской техники, сообщил в интервью «Коммерсанту» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев

По словам Шугаева, соответствующее соглашение уже подписано и прошло процедуры с российской стороны. «Эти деньги в рамках госкредита, о которых вы говорите, пойдут именно на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне», - сообщил Шугаев.

Он напомнил, что с 2006 года Россия поставила Кубе «объем вооружения и военной техники». В том числе – самолеты, бронетанковую технику, артиллерийские системы, средства ПВО, морскую технику. Сейчас речь идет о так называемом технологическом сотрудничестве, предполагающем, прежде всего, развитие оборонного сектора Кубы, пояснил Шугаев.

Ранее стало известно, что Россия поможет Кубе модернизировать железные дороги за семь лет и 2 млрд евро.

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15:31    
15:20. Россия слаба??? Про "колосс на глиняных ногах" мы уже слышали, но КРАСНОЕ ЗНАМЯ с серпом и молотом взвилось над рейхстагом в центре Европы, а не фашистское со свастикой над Кремлём!!!

15:20    
Военные кредиты Кубе это провокация нового витка гонки вооружений с США, в которой у России, в силу экономической слабости, есть большая вероятность оказаться под протекторатом Китая. Может быть, стратегическая цель политики Путина - сдать Россию китайцам?

14:12    
13:38 Дать в долг Кубе - выбросить деньги на ветер. Но путинисты любят устраивать потлачи - кпссное членство не проходит бесследно и без ущерба для населения.

13:38    
Лучше дать в долг миллионы Кубе, чем просто так ПАСЕ с ЕСПЧ!!!

13:31    
За счёт повышения пенсионного возраста и снижения качества жизни россиян?

13:28    
Куба-верный друг России, потому ей надо помогать!

12:38    
Надо полагать, что в России уже с транспортной инфраструктурой нет никаких проблем, а денег в казне стало столько, что деть некуда.

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