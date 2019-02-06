Беглов поторопил подрядчика со строительством станции скорой помощи в Металлострое

Врио губернатора Александр Беглов посетил Металлострой, где затягивается строительство станции скорой помощи, передает официальный сайт Смольного.

Сообщается, что сдача объекта намечалась на декабрь 2018-го года, позже сроки были перенесены на август 2019-го, и, несмотря на это обстоятельство, уже известно, что задержка составляет не менее двух месяцев.

"Это социальный объект, в котором нуждаются люди. Необходимо так организовать работу, чтобы ликвидировать отставание. Работать в три смены и выполнить взятые на себя обязательства", - распорядился Беглов в разговоре с представителями подрядчика.

Внимательно следить за решением проблемы он также поручил главе Колпинского района Анатолию Повелию.

Станция скорой помощи, предупредил Беглов всех ответственных за ее строительство, должна открыться в намеченные сроки. Сейчас готовность объекта к сдаче оценивается лишь в 40 процентов.

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