Спикер ЗакСа Макаров призвал журналистов писать о корреспонденте Кагермазове

Председателю петербургского парламента Вячеслава Макарова на брифинге 6 февраля снова задали вопрос о корреспонденте «Эха Москвы в Петербурге» Сергее Кагермазове, которому регулярно отказывают в разовой аккредитации в Заксобрание якобы из-за ограниченного количества мест для прессы. Корреспондент «Коммерсанта» уточнила у спикера ЗакСа, достаточно ли свободного места в синем зале, где находится пресса и где проходят брифинги Макарова.

- Господа журналисты, вот о чем надо писать, - ответил Макаров. - Как можно так бояться армии? Как можно отказаться выполнять свой воинский долг? Разве это достойно мужчины? Как после этого девушки будут относиться к человеку, который откосил от армии, сбежал за границу.

Пресс-секретарь Макарова Елена Тимошенко заверила, что аккредитация журналистов проводится в строгом соответствии с положением о порядке аккредитации журналистов в Законодательном собрании и законом о СМИ.

Когда журналист "Коммерсанта" обратила внимание, что вопрос был о другом, Тимошенко попросила ее отойти от микрофона и предоставила слово другому журналисту. После завершения брифинга объявила корреспондентке, задавшей вопрос, что делает ей устное замечение.

Напомним, журналиста Кагермазова не аккредитовывали в ЗакС 30 января и 6 февраля. Главный редактор петербургской радиостанции Виталий Дымарский заявил, что редакция будет добиваться верховенства закона над волюнтаризмом парламентариев.

На днях главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить факт отказа Кагермазову в аккредитации. Венедиктов указал, что видит в недопуске корреспондента признаки нарушения ст. 144 УК РФ.

Конфликт между Кагермазовым и Макаровым возник в начале 2017 года. После нескольких публикаций журналиста о спикере, Макаров посоветовал Кагермазову сходить в армию. Через два месяца у здания парламента корреспонденту вручили повестку.

Весной Кагермазов добился разрешения на альтернативную гражданскую службу – заявление на нее он подал еще до того, как его судьбой заинтересовался Макаров. Осенью еще за неделю до указа президента о призыве квартиру журналиста стали осаждать силовики. Подробную историю противостояния журналиста и председателя ЗакСа можно прочитать на «Медиазоне».

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