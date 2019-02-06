Резник: Я думаю над тем, чтобы изменить сумму искового требования к Беглову на 7,3 млн рублей

Депутат петербургского ЗакСа от фракции Партия роста сообщил ЗАКС.Ру, что выставил в отношении врио губернатора Петербурга иск всего на 1 рубль, потому что не может оценить в деньгах сумму нанесенного ущерба. По словам Резника, он вообще не хотел указывать в своем заявлении сумму морального ущерба, но на этой необходимости настоял адвокат

- Исковые требования могут меняться в ходе процесса. Мне подсказывали вчера и сам я обдумываю мысль о том, что символично было бы изменить требование на 7,3 млн рублей. Мое отношение к иску Литвина и Михайлова вам известно. Конечно, в политическом контексте все это вещи взаимосвязанные, - прокомментировал Резник.

Напомним, Фрунзенский районный суд 5 февраля обязал руководителя петербургского штаба Навального Денис Михайлов и координатора движения «Весна» Богдана Литвина выплатить 7,3 млн рублей за порчу газонов и цветников в ходе протестной акции «Он нам не царь».

Сергей Еремеев