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13:08

Резник: Я думаю над тем, чтобы изменить сумму искового требования к Беглову на 7,3 млн рублей

Депутат петербургского ЗакСа от фракции Партия роста сообщил ЗАКС.Ру, что выставил в отношении врио губернатора Петербурга иск всего на 1 рубль, потому что не может оценить в деньгах сумму нанесенного ущерба. По словам Резника, он вообще не хотел указывать в своем заявлении сумму морального ущерба, но на этой необходимости настоял адвокат

- Исковые требования могут меняться в ходе процесса. Мне подсказывали вчера и сам я обдумываю мысль о том, что символично было бы изменить требование на 7,3 млн рублей. Мое отношение к иску Литвина и Михайлова вам известно. Конечно, в политическом контексте все это вещи взаимосвязанные, - прокомментировал Резник.

Напомним, Фрунзенский районный суд 5 февраля обязал руководителя петербургского штаба Навального Денис Михайлов и координатора движения «Весна» Богдана Литвина выплатить 7,3 млн рублей за порчу газонов и цветников в ходе протестной акции «Он нам не царь».

Сергей Еремеев

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15:21    
14:23 Причина погромов и холокоста - засилье таких выродков, как ты.
14:11 - это что за дерьмо, выступает от имени горожан? Русофил Борис Рапопорт? Илья Паймушкин? Ярослав Игнатовский? Пригожинский русофоб "саша"?

15:06    
Резнику перестало хватать депутатской зарплаты на бухло?

14:42    
Беглов сам виноват, так глупо подставиться в этой истории с Резником. Кто его вообще за язык тянул?

14:23    
Причина погромов и холокоста - засилье таких типов, как два депутата-жида.

14:11    
Если Беглов начнёт жёстко "мочить в сортире" прозападных экстремистов-жидомасонов, вроде Резника, Вишневского и др., то его горожане поддержат и он победит в первом туре! Если начнёт "сопли жевать", а то и прогибаться, то будет обеспечен ему крах на выборах! В России любят сильных и смелых!

13:55    
Беглову надо сидеть в ломбарде и управлять делишками семьи (серия ломбардов в СПб), а не превращать город в грязную лавку со сплетнями и незаконными преследованиями.

13:25    
Идёт предвыборная атака на Беглова по всем направлениям! Посмотрим насколько он крепок и решителен в борьбе с врагами-русофобами!

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