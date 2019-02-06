Телеведущий Киселев назвал главной ошибкой Путина доверчивость

Ведущий информационно-аналитических телепрограмм на федеральном канале "Россия 1" Дмитрий Киселев рассказал о том, что можно считать ошибками президента Владимира Путина за все четыре срока его правления. После неоднократных попыток интервьюера Юрия Дудя узнать его мнение на сей счет Киселев все-таки ответил на прямо поставленный вопрос.

Иногда, наверное, слишком доверчиво относится к людям. Думаю, даже он сам жалеет, что слишком доверчиво в свое время отнесся и к Западу, и так далее. — Дмитрий Киселев

Подчеркнув, что ему трудно отличить ошибку от "неисполненной задачи", Киселев также выразил сожаление в связи с тем, что Путин, будучи президентом, одновременно не берет на себя функцию главы правительства. Ведущему кажется, что именно от слабой работы кабинета министров страдает рейтинг национального лидера.

В интервью Дудю лицо государственного телеканала также похвалило повышение пенсионного возраста в России.