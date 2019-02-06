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13:55

Телеведущий Киселев назвал главной ошибкой Путина доверчивость

Ведущий информационно-аналитических телепрограмм на федеральном канале "Россия 1" Дмитрий Киселев рассказал о том, что можно считать ошибками президента Владимира Путина за все четыре срока его правления. После неоднократных попыток интервьюера Юрия Дудя узнать его мнение на сей счет Киселев все-таки ответил на прямо поставленный вопрос.

Иногда, наверное, слишком доверчиво относится к людям. Думаю, даже он сам жалеет, что слишком доверчиво в свое время отнесся и к Западу, и так далее.

Дмитрий Киселев

Подчеркнув, что ему трудно отличить ошибку от "неисполненной задачи", Киселев также выразил сожаление в связи с тем, что Путин, будучи президентом, одновременно не берет на себя функцию главы правительства. Ведущему кажется, что именно от слабой работы кабинета министров страдает рейтинг национального лидера.

В интервью Дудю лицо государственного телеканала также похвалило повышение пенсионного возраста в России.

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15:47    
14:05  "больного" путина на до отправить в лечебницу, и долго лечить... президент страны должен быть здоровым, в том числе не иметь "бацилл" - паталогической лживости, маниакальной ненависти к гражданскому обществу, маниакальной ненависти ко всему полезному от запада, у него явные "бациллы" нездоровой религиозности - это явное заражение бациллой фарисейства - ненормально, когда мужик публично слюнявит иконки, зная что он был сознательным членом кпсс и не раскаялся в этом... он заражен "бациллой" власти и не хочет ее отдавать... у него вообще куча "болезней", которые требуют присмотра за ним медиками специалистами...

14:05    
Путин заражён бациллой либерализма, "белопушистости", нерешительности, от них и все беды России! Яркие примеры-Донбасс 2014 года, когда можно было легко вернуть в состав России Новороссию или большую её часть, вреднейшая для России тягомотина с Японией по Курилам, покровительство зажравшимся олигархам, прозападным экстремистам и тд. итп.

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