Перестановки без остановки: Главам районов прочат отставки

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов начал февраль с отставки главы Фрунзенского района. По информации источников ЗАКС.Ру, в ближайшее время могут уйти еще несколько глав районных администраций. Основными претендентами на выбывание собеседники называют руководителя Калининского района Василий Пониделко, главу Петроградского района Ивана Громова и Николая Цеда из Приморского района. Причины вероятных перестановок источники не уточняют.

Каскад увольнений

С приходом Беглова ожидаемо начались кадровые перестановки в правительстве Петербурга. С конца прошлого года свои должности покинули шесть вице-губернаторов, пять руководителей комитетов и два главы районов города.

Первым в отставку ушел глава комитета по законности и правопорядку Леонид Богданов – 17 декабря 2018 года. Под конец года покинули должности руководитель комитета по инвестициям Ирина Бабюк и вице-губернаторы Игорь Албин и Михаил Мокрецов. Последний руководил также комитетом имущественных отношений.

Уже в 2019 году ушли четыре вице-губернатора Александр Говорунов, Михаил Кучерявый, Константин Серов и Сергей Мовчан. Серова и Мовчана Беглов назначил своими советниками, а на освободившиеся должности предложил шестерых новых вице-губернаторов. Все кандидатуры в Законодательном собрании одобрили. Вместе с этим в январе Беглов назначил новых глав четырех комитетов.

После перестановок в правительстве и комитетах Беглов взялся за начальников районных администраций. В январе с должности ушел глава Курортного района Алексей Куимов. А в феврале руководителя Фрунзенского района Валерия Сапожникова сменил Константин Серов. Официально озвученным поводом отставки стала некачественная уборка района в снежный период. Однако некоторые опрошенные ЗАКС.Ру политики считают, что причины у изгнания Сапожникова были политические, ведь проблемы с сугробами и сосульками наблюдаются во всех районах города.

Так или иначе, прошедшие отставки - только начало «чистки», уверены источники ЗАКС.Ру.

Борец с ярмарками

Долгое время нынешний глава Калининского района и сын бывшего главы ГУВД Петербурга и Ленобласти Анатолия Пониделко работал в бизнесе. Во власть Василий Пониделко пришел в 2012 году. Тогда он стал заместителем главы Калининского района Петербурга. СМИ писали, что Пониделко в администрации района отметился интригами против на тот момент действующего главы Александра Дмитриева. В июне 2014 года он перешел на место руководителя Кронштадского района.

В 2016 году Пониделко вернулся в Калининский район уже главой. Решение о назначении принял бывший тогда губернатором Петербурга Георгий Полтавченко. Вручая Пониделко удостоверение главы Калининского района, вице-губернатор Александр Говорунов отметил: «Василий Анатольевич хорошо зарекомендовал себя в Кронштадтском районе в качестве руководителя, способного организовать системную, продуманную работу».

Одной из главных проблем Пониделко на новой должности провозгласил незаконную торговлю. Глава района не раз утверждал, что ведет с ней активную борьбу, но победить – очень сложно. По мнению Пониделко, незаконная торговля «живуча» из-за ее выгодности продавцу и покупателю. В 2017 году «Деловой Петербург» опубликовал расследование о предполагаемых связях руководителя района с организаторами незаконных ярмарок. Кроме того, СМИ связало семью главы района с бизнесом по терминалам оплаты и мусоропереработке.

Согласно декларации о доходах, за 2017 год Пониделко заработал 2,1 млн рублей. У него в собственности квартира, участок земли, дом и мотоцикл Harley-Davidson.

Снежная проблема, стоившая руководящей должности главе Фрунзенского района, затронула и Калининский район. На экстренном ночном совещании в Смольном 18 января врио губернатора Беглов отметил, что Калининский район находится в числе худших по уборке. Позже прокуратура внесла представления ряду районных ЖСК и ТСЖ за некачественную работу по расчистке дорог. Жители Калининского района собирают подписи за отставку Василия Пониделко «за злостное игнорирование обращений граждан, не способность главы района выводить специальную уборочную технику предназначенную для уборки территории». На данный момент петицию поддержали более 1,5 тысяч человек. А 4 февраля в Калининский районный суд был подан иск с требованием привести заснеженные дороги в порядок. Как писала «Фонтанка», среди ответчиков комитет по благоустройству и администрации Выборгского и Калининского районов.

Петроградский кандидат

В Петроградском районе снежная зима стала причиной трагедии. 5 февраля на Аптекарском проспекте наледь обрушилась на головы прохожим. В результате инцидента скончался первокурсник петербургского вуза, еще один человек попал в больницу. Глава района Иван Громов в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил, что район контролирует процесс сброски снега, но непосредственная уборка наледи – ответственность учреждений. Ранее у стен районной администрации прошел пикет недовольных снежными завалами жителей.

Про Ивана Громова известно, что его отец Громова – Александр – был первым заместителем полпреда в Центральном федеральном округе при Георгии Полтавченко. Сам Иван Громов долгое время работал в правоохранительных структурах. В Смольный он пришел в 2012 году – на место председателя комитета по информатизации и связи Петербурга.

На этой должности Громова застал скандал – в 2015 году сайт госуслуг в первый день работы «рухнул». На этом портале, на который потратили 142 млн рублей, родители должны были записывать своих детей в школы. В итоге им пришлось сутками стоять у центра госуслуг в очередях. Глава комитета обвинил в произошедшем родителей-хакеров, но согласился уйти в отставку, если его вину докажут. По итогам инцидента Громов получил выговор от губернатора Полтавченко и штраф в 50 тысяч рублей. Уволен же был руководитель подведомственного комитету ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» Евгений Корабельников.

В 2016 году Громов занял должность главы администрации Петроградского района. СМИ тогда писали, что Громов – человек Полтавченко. Изначально предполагалось, что место займет кто-то из людей спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. В частности, речь шла о Валерии Сапожникове. Однако Смольный «продавил» свою кандидатуру, сообщили источники издания.

Громов на место своего заместителя назначил Корабельникова. При этом, место первого замглавы получила Марина Лыбанева – дочь Макарова. Петроградский район является избирательной территорией спикера ЗакСа и, как говорят в политических кругах, его «вотчиной».

Доход главы Петроградского района Ивана Громова за 2017 год составил 2,2 млн рублей. У него в собственности нет ни машины, ни квартиры.

Районный старожил

Николай Цед в 2010 году был заместителем губернатора Костромской области. В это же время главой региона был Игорь Слюняев, а полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе работал Георгий Полтавченко. Слюняев позже сменил фамилию на Албин и занял должность вице-губернатора Петербурга, а Полтавченко стал губернатором города. Ушел Цед из администрации Костромской области в 2012 году, после отставки Слюняева (Албина).

В 2013 году Цед занял должность главы Приморского района Петербурга. В политических кругах его называли назначенцем команды Полтавченко. Его увольнение с поста могло бы означать, что ставленникам бывшего градоначальника больше не рады и в рядах районных чиновников.

В 2016 году появлялась информация о конфликте между Цедом и людьми Макарова. Якобы они не поделили МО «Черная речка»: глава района хотел сам контролировать все муниципалитеты, а спикер ЗакСа считает округ «своим» - руководят Черной речкой близкие Макарову люди.

В 2017 году у Цеда произошел конфликт с депутатом Андреем Анохиным. Последний заявил, что глава района отказался выделить ему отдельное помещения для приемной. Цед на это ответил, что кабинет депутату предоставил, но Анохин захотел отдельный туалет – эту прихоть не удовлетворили.

Судя по последней опубликованной декларации, доход Цеда составил 2,7 млн рублей. Также он задекларировал собственный земельный участок и Audi Q-7.

Отметим, глава Приморского района ведет собственный блог и написал несколько книг. Среди них «Первый шаг к кунг-фу», «Азбука защиты» и сборник рассказов «Дедушкина истина».

«Снежный» вопрос зимы 2019 года не обошел и район Цеда. В середине января глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский заявил, что в Приморском и Выборгском районе было зафиксировано наибольшее количество жалоб жителей. В связи с этим врио губернатора Беглов отправился лично инспектировать уборку снега на этих территориях и велел усилить работы. В начале февраля в Приморском районе от падения наледи пострадала 25-летняя девушка. Она была госпитализирована. В администрации района после инцидента рассказали телеканалу «78», что место, где произошел несчастный случай, было огорожено специальной лентой, а на тротуаре были выставлены ограждения. Коммунальщиков в администрации винить не стали. По их словам, сброс снега в момент инцидента вела частная управляющая компания, и двое сотрудников этой УК обеспечивали безопасность прохожих.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.