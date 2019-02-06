Активисты в Петербурге выйдут в пикеты перед "маршем материнского гнева"

Вечером 6 февраля на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы пройдут пикеты в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, приуроченные к «Маршу материнского гнева», сообщили организаторы.

Активисты заявили, что выходят в поддержку Шевченко, а также арестованной активистки «Открытой России» Лии Милушкиной и ее мужа в Пскове, фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». «Мы намерены вновь привлечь внимание общества к росту политических преследований за любую гражданскую активность, к практике пыток и издевательств над подследственными, к незаконным действиям МВД и ФСБ, произволу российских судов, отсутствию средств реальной правовой защиты в стране», - подчеркнули организаторы.

«Марш материнского гнева» планировался в ряде городов России на 10 февраля. Поводом акции стала смерть дочери Шевченко Алины. Женщину отказывались отпускать к дочери в реанимацию и разрешили отправиться к ней только вечером накануне смерти девушки. В Москве акцию согласовать отказались.

Дело Шевченко – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых Шевченко эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.