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15:20

Смольнинский суд принял иск Резника к Беглову

Смольнинский суд Петербурга принял к производству иск депутата ЗакСа Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову о защите чести и достоинства, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, 11:00.

Резник подал в суд на Беглова 6 февраля. Поводом стали слова врио губернатора о якобы высказанном парламентарием предложении «сдать Ленинград фашистам». Слова были произнесены 23 января на открытии музея блокадной медицины. В тот день Беглов ушел из ЗакСа непосредственно во время выступления Резника с трибуны. Однако в тот день депутат ничего не говорил о блокаде Ленинграда: тогда Резник заявил, что не поддерживает кандидатуру Беглова на пост градоначальника, потому что тот, по мнению парламентария, не подходит Петербургу.

О блокаде Ленинграда Резник и Беглов высказывались публично 25 декабря 2018 года, на заседании правительства Петербурга, но и тогда Резник не говорил о возможности сдачи Ленинграда. Депутат поправил выступавшего до него члена совета организации ветеранов войны, заявившего, что блокаду Ленинграда держали «двенадцать стран Европы». Резник напомнил, что Ленинград окружала фашистская армия, и просил не забывать о вкладе демократических европейских государств, входивших в антигитлеровскую коалицию. Тогда Беглов вступил с депутатом в спор, заявив, что в годы Второй мировой войны в Европе «никакой демократии не было», «расстреливали и сажали людей, Холокост устроили».

Позже Беглов заявил, что не приписывал Резнику слов о сдаче Ленинграда фашистам, сказав, что «об этом говорили ветераны», и врио губернатора «может, повторил эти слова». Резник, комментируя свой иск, заявил, что думает над тем, чтобы поднять сумму исковых требований до 7,3 млн рублей – в знак протеста против приговора главе петербургского штаба Навального Денису Михайлову и координатору движения «Весна» Богдану Литвину за порчу газонов и цветников в ходе протестной акции «Он нам не царь».



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:28    
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