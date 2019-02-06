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15:28

На Невском будут протестовать против качества зимней уборки

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" 9 февраля проведут серию одиночных пикетов в центре города. Запись, посвященная предстоящему событию, появилась в их сообществе "ВКонтакте".

Протесты коснутся столь актуальной и болезненной темы, как низкокачественная, по мнению активистов, уборка города от снега и льда и связанные с ней происшествия.

"Мы считаем, что жертвы и пострадавшие являются следствием провала управления коммунальной системой", - говорится в заявлении.

В качестве аргумента представители "Красивого Петербурга" подчеркнули, что каждый день более сотни горожан становятся клиентами травмпунктов.

Накануне, 5 февраля, в мегаполисе зафиксировали первую гибель этой зимой от падения льда с высоты. Жертвой стал студент, жизнь которого оборвалась на Петроградской стороне. Прокуратура занялась поиском виновных в трагедии.

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15:33    
Всем петербуржцам вместо митингов надо выйти на уборку снега! В этом и проявится любовь к городу и горожанам!

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