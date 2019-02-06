Горсуд Петербурга снизил сумму компенсации Старикову от лидера «Открытой России»

Городской суд Петербурга 6 февраля рассмотрел апелляцию руководителя движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова к публицисту Николаю Старикову и снизил с 75 до 15 тысяч рублей сумму компенсации в адрес публициста, сообщил ЗАКС.Ру сам Пивоваров.

Ранее Василеостровский районный суд удовлетворил иск Старикова о защите чести и достоинства, поводом для которого стали Facebook-посты лидера «Открытой России». Пивоваров разместил в интернете нелицеприятные отзывы о ранее возглавлявшем Партию Великое Отечество Старикове, а также видеозапись, на которой Стариков признавался, что передал своим однопартийцам часть средств, собранных для вдов и сирот Донбасса.

Публицист пытался отсудить у Пивоварова 2 млн рублей, которые обещал направить на благотворительность. Однако суд первой инстанции назначил компенсацию в размере 75 тысяч рублей.

Горсуд снизил эту сумму в пять раз. По словам Пивоварова, были учтены доводы его представителей о том, что интернет-посты носили оценочный характер, а политик Стариков имел право на ответ в рамках публичной дискуссии.

- В нынешних реалиях, это решение – практически оправдание. Он хотел два миллиона, а получит 15 тысяч. Это, на мой взгляд, соответствует уровню его страданий, - прокомментировал Пивоваров.

Стариков не посетил ни одного заседания суда первой инстанции и не был на апелляции.

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