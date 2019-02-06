Кокорина и Мамаева оставили в изоляторе

Скандально известным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, находящимся под следствием, продлили срок содержания под стражей до 8 апреля, передает "Интерфакс". Таким образом, суд не удовлетворился предложением представителей спортсменов о готовности выплатить залог в 10 и 6 млн рублей соответственно.

Силовики занялись Кокориным и Мамаевым после двойного инцидента в октябре 2018-го года, когда футболисты за день избили двух людей, один из которых - Денис Пак - оказался высокопоставленным чиновником, с чем и связывают оперативно принятые меры в отношении бывших игроков сборной России.

После инцидента главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов сказал, что пока игроки не решат всех своих внутренних и юридических проблем, связанных с учиненным ими дебошем, рассуждать об их спортивном будущем он не готов.