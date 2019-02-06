В редакцию псковского "Эха" пришли с обыском

Филиал радиостанции "Эхо Москвы", расположенный во Пскове, с обыском навестили силовики, сообщил в сети Telegram радиоведущий Яков Широков.

Ранее 6 февраля обыск прошел у корреспондента "Псковской губернии" Светланы Прокопьевой, против которой возбуждено уголовное дело и которой инкриминируют оправдание терроризма. На "Эхе Москвы во Пскове" она ведет автрскую программу.

Лидер местного "Яблока", учредитель "Псковской губернии" Лев Шлосберг в разговоре с ЗАКС.Ру назвал уголовное дело против Прокопьевой криминальным и заказным, а также посулил силовикам, ведущим его, наказание в будущем.