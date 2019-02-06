Журналисты нашли счет на имя жены Пескова в Швейцарии и успешно отправили на него 5 евро

Центр «Досье» обнаружил счет в швейцарском банке, который может быть связан с Татьяной Навкой. Счет, по данным издания, открыт до свадьбы с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и, вероятно, действует до сих пор, передает «Дождь».

По информации «Досье», счет был открыт 20 февраля 2014 года. Свадьба Навки и Пескова состоялась летом 2015 года. По версии журналистов, счет до сих пор не закрыт. Они в качестве эксперимента перевели пять евро – система распознала международный номер счета и привязала его к имени Navka Tatiana. В банке журналистам подтвердили, что деньги получены.

По закону Навка, как жена госслужащего, не имеет права держать счет в зарубежном банке. Сама она в разговоре с «Дождем» заявила, что информация не соответствует действительности, и у нее «нет действующего банковского счета за рубежом».

Песков уточнил, что у его жены были счета, когда она жила в США, но после переезда в Россию они были закрыты. «Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству», - заявил Песков.