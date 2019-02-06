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17:07

Журналисты нашли счет на имя жены Пескова в Швейцарии и успешно отправили на него 5 евро

Центр «Досье» обнаружил счет в швейцарском банке, который может быть связан с Татьяной Навкой. Счет, по данным издания, открыт до свадьбы с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и, вероятно, действует до сих пор, передает «Дождь».

По информации «Досье», счет был открыт 20 февраля 2014 года. Свадьба Навки и Пескова состоялась летом 2015 года. По версии журналистов, счет до сих пор не закрыт. Они в качестве эксперимента перевели пять евро – система распознала международный номер счета и  привязала его к имени Navka Tatiana. В банке журналистам подтвердили, что деньги получены.

По закону Навка, как жена госслужащего, не имеет права держать счет в зарубежном банке. Сама она в разговоре с «Дождем» заявила, что информация не соответствует действительности, и у нее «нет действующего банковского счета за рубежом».

Песков уточнил, что у его жены были счета, когда она жила в США, но после переезда в Россию они были закрыты. «Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству»,  - заявил Песков.

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18:38    
пескову соврать - как два пальца обоссать... вывернуть их наизнанку, с помощью западных активистов и арестовать все зарубежные счета... и, что за спорт такой бешенно прибыльный - фигурное катание, благодаря которому она лишь за 2017 год "добыла" 200 млн руб?.. всме просто, как выяснили "исследователи" - уши - "ничего не знабющего" пескова торчат повсюду в ее бизнесе... в америке ее бы враз вывернули наизнанку и арестовали за неправдоподобно быстрое и мутное обогащение...

17:23    
Если Астахов  в "Квартире" написал правду, то можно как-то узнать номера счетов, послать по одному рублю и от счетов останется пшик!
Надо всем миром бороться с лжецами и врунами!!!

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