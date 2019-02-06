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17:14

Навальный выпустил расследование про главу "Ростеха" Чемезова

Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый политиком Алексеем Навальным, заявил, что обнаружил у семьи главы государственной компании "Ростех" Сергея Чемезова элитную квартиру, которую специалисты оценили в 5 млрд рублей. Каждый квадратный метр жилплощади, окна которой выходят на Красную площадь, оценивается в 3,5 млн рублей. В тексте говорится о том, что квартира якобы записана на супругу чиновника. 

- Она предприниматель. Где она предпринимает и зарабатывает? Правильно — в структурах Ростеха, возглавляемого её мужем. В нормальной стране эту ситуацию сразу надо подписать таким: КОРРУПЦИЯ. Но только не в путинской России.

Алексей Навальный

По словам борца с коррупцией, Чемезов управляет "половиной России". Навальный утверждает, что крупный чиновник в той или иной форме может контролировать порядка 700 предприятий, имеющих отношение к военной промышленности и машиностроению. Политика это обстоятельство возмущает.

Примечательно, что в СМИ время от времени различные обозреватели и политологи, рассуждая о том, с какой из кремлевских "башен" сотрудничает ФБК, выдвигают версию о близости Навального к неким "людям Чемезова".

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20:51    
муссолини изрек - "друзьям все - врагам закон"...
как-то "знаток" путин с этой фразой сильно вляпался...
... "Владимир Путин во время расширенного заседания правления Торгово-промышленной палаты, выразив свое полное согласие с принципом «своим — всё, чужим — по закону».
«Один из очень выдающихся людей сказал так: "Своим все, чужим — по закону". Хотелось бы, чтобы в нашей стране действовал такой тезис, такой неформальный лозунг», — с такими словами, как передает «Интерфакс», обратился к премьер-министру в ходе заседания гендиректор ЗАО «Русская кожа» Александр Рольгейзер.
«С этим тезисом полностью согласен. Поверьте мне, многие из присутствующих в зале знают, что я пытаюсь реализовать его на практике», — ответил Путин"...
вот и объяснение почему при путине всего его дружки вдруг сказочно обогатились...

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