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18:40

СМИ: Памфилова приедет на встречу с Бегловым

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова посетит специальное заседание совета председателей региональных избирательных комиссий, которое должно состояться с 20 по 21 февраля в Петербурге. Об этом стало известно "Петербургскому дневнику".

Высока вероятность того, что в ходе своего визита главный по выборам человек в стране встретится с врио губернатора Александром Бегловым - обсудить электоральные процедуры, ожидающие город.

Совершенно точно, уверяют представители ЦИК, Памфилова переговорит с лидерами местных отделений политических партий.

В один день, 8 сентября, пройдут и губернаторские, и муниципальные выборы.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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18:47    
Выборы состояться во второе воскресенье сентября,- 8

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