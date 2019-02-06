СМИ: Памфилова приедет на встречу с Бегловым

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова посетит специальное заседание совета председателей региональных избирательных комиссий, которое должно состояться с 20 по 21 февраля в Петербурге. Об этом стало известно "Петербургскому дневнику".

Высока вероятность того, что в ходе своего визита главный по выборам человек в стране встретится с врио губернатора Александром Бегловым - обсудить электоральные процедуры, ожидающие город.

Совершенно точно, уверяют представители ЦИК, Памфилова переговорит с лидерами местных отделений политических партий.

В один день, 8 сентября, пройдут и губернаторские, и муниципальные выборы.

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