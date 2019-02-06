В КРТИ проверяют перекрытие Гороховой улицы для съемок фильма студии Михалкова

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры проводит проверку по факту незаконного перекрытия Гороховой улицы у набережной реки Мойки для съемок фильма студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ» «Серебряные коньки», передает «Фонтанка.ру».

Съемки фильма на набережной Мойки и Красном мосту затруднили движение транспорта по Гороховой улице. Для съемок улицу для движения временно перекрыли сотрудники ДПС. К 17:00 пробка образовалась по улице от набережной Фонтанки к Адмиралтейскому проспекту, на 18:30 движение от канала Грибоедова к Мойке все еще затруднено.

В КРТИ сообщили, что распоряжения об ограничении движения 6 февраля для съемок фильма не было. Ведомство начало проверку.