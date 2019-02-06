На помощь преследуемой журналистке Венедиктов отправил в Псков заместителя

Обыски дома и на рабочем месте у корреспондента "Псковской губернии" и ведущей "Эха Москвы во Пскове" Светланы Прокопьевой побудили главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова отправить в регион своего первого заместителя, Владимира Варфоломеева. Об этом начальник популярной радиостанции сообщил в своем Telegram-канале.

Прокопьевой инкриминируют "оправдание терроризма", которое, по версии силовиков, она позволила себе в процессе эфирного обсуждения прошлогоднего теракта у здания ФСБ в Архангельске.

Из Telegram-каналов, которые ведут знакомые с ситуацией люди, известно, что у женщины изъяли компьютерную технику.

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг в разговоре с ЗАКС.Ру заявил о заказном характере уголовного дела и необходимости придать ему как можно большую огласку.

Фотография: Telegram-канал "Псковская губерния"

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