Беглов пообщался с представителями Министерства обороны

Врио губернатора Александр Беглов принял в здании городского правительства высокопоставленных чиновников, представляющих Министерство обороны - замминистра Тимура Иванова и командующего Западным военным округом Александра Журавлева, сообщает официальный сайт Смольного.

В числе прочего на встрече государственные служащие обсудили тему развития Кронштадта, к которому прикладываются совместные усилия.

"Мы подписали соответствующее соглашение, сейчас создаем межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься комплексным развитием города. Кронштадт этого заслуживает", - цитируются слова городского начальника.

Коснулись чиновники также и актуальной проблемы борьбы со снежной стихией. Беглов попросил ведомство максимально внимательно следить за зимней уборкой крыш и земли на вверенных министерству территориях.

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