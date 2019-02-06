Макаров похвалил работу администрации Петроградского района

Отчет главы администрации Петроградского района Ивана Громова посетил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, сообщает сайт руководимого им органа. Главный городской единоросс остался доволен услышанным.

"Нам вместе удалось стабилизировать ситуацию с уплотнительной застройкой. Предки оставили нам удивительное наследие, и наша общая задача – сохранить исторический центр Санкт-Петербурга. Нам хватает жилищного строительства, поэтому прежде всего надо задуматься о той социальной инфраструктуре, о детских садах, школах, поликлиниках, которые мы построим для граждан", - приводятся его слова.

Макаров напомнил о том, что государственная власть на любом уровне всегда сопряжена с повышенной ответственностью. Одной из главных задач, которые стоят перед руководством района, он назвал инвентаризацию зеленых зон с целью дальнейшего включения их в список ЗНОП.

Ранее похвалы от парламентского спикера удостоился бывший глава Фрунзенского района Валерий Сапожников, уволенный за некачественную уборку снега.

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