Беглова просят заставить коммунальщиков оперативнее реагировать на протечки крыш

Представители петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров коллективно обратились к врио градоначальника Александру Беглову с просьбой заставить коммунальщиков ремонтировать протечки на крышах непосредственно в день поступления заявления.

Эсеры настаивают, что в связи со сложившейся в городе "кризисной" ситуацией по уборке снега и наледи все городские службы должны перейти на семидневную рабочую неделю.

Справедливороссы обращают внимание врио на то, что практически повсеместно коммунальщики игнорируют предписания законодательства РФ по содержанию общего имущества многоквартирных домов? не соблюдается, в частности, температурно-влажностный режим на чердаках, очистка кровель от снега проводится не оперативно.

Авторы обращения отмечают, что петербуржцы не могут добиться проведения срочного ремонта крыши в день обращения, так как коммунальщики не желают работать по выходным дням, а УК не оказывают оперативной помощи даже в тех случаях, когда протечка затрагивает электрику.

"Довольно часто протечки возникают самопроизвольно, но нередки случаи и порчи кровель малопрофессиональными рабочими во время уборки снега с крыш. Квартиры верхних этажей сутками заливает вода, портятся обои, мебель, проводка, возникает плесень, распространяется грибок. Этой беде подвержены как дома старого фонда, так и новостройки", - следует из обращения.

Справороссы настаивают, что в сложившихся условиях практически ежедневных снегопадов, работа служб по ликвидации протечек должна быть максимально быстрой.

"Падение наледи с кровель уже стало этой зимой причиной нескольких трагедий. И петербуржцы продолжают жаловаться на то, что управляющие компании крыши своевременно не ремонтируют и снег с них не сбрасывают, вопреки своим обязанностям. У Смольного есть возможность отрегулировать работу коммунальщиков и контролировать соблюдение ими действующих нормативов содержания и ремонта кровель", - заявила Марина Шишкина, добавив, что эсеры по данному вопросу планируют обратиться в городскую прокуратуру.

Напомним, ситуация с уборкой снега в Петербурге остается кризисной. 5 февраля от падения наледи с крыши на Аптекарском проспекте погиб иностранный студент. Перед этим, будучи недовольным качеством "антиснежных" работ, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.

Ранее депутаты ЗакСа от "Единой России" проголосовали против парламентского расследования о качестве уборки города от снега.

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