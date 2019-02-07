Петербургские единороссы планируют помочь жертвам политрепрессий

Депутаты петербургского Заксобрания от «Единой России» Александр Тетердинко и Павел Зеленков разработали законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи жертвам политических репрессий в СССР, сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба Тетердинко.

По официальным данным комитета по социальной политике Петербурга, в городе проживают более 9,5 тысяч граждан, пострадавших от политрепрессий в советские времена.

Депутат Зеленков отметил, что некоторые из этих людей уже получают бесплатную помощь от государственных юристов, будучи ветеранами Великой Отечественной войны.

Его коллега Тетердинко подчеркнул, что юрпомощь бывшим репрессированным в первую очередь необходима для получения мер социальной поддержки.

Инициатива единороссов уже внесена в петербургский парламент. В случае ее принятия, бывшие жертвы репрессий смогут воспользоваться бесплатной помощью юристов с начала 2020 года.

Напомним, накануне петербургский ЗакС принял в первом чтении законопроект о бесплатной юрпомощи для граждан предпенсионного возраста.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.