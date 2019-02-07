Шведские ученые заподозрили РФ в подготовке к полномасштабной войне

Проанализировав поведение российских военных, специалисты Шведского института оборонных исследований пришли к выводу, что РФ наращивает потенциал для возможной развязки полномасштабной войны. Доводами ученых поделились в издании 360.

Если раньше, отмечается в научном изыскании, внимание российских войск было сконцентрировано на оттачивании навыков по урегулированию конфликтов локального масштаба, то сейчас бросается в глаза частота и массовость уже стратегических учебных кампаний.

В качестве наглядного примера своим доводам шведские исследователи привели учения "Запад-2017", прошедшие в Западном военном округе, участие в которых приняли более пяти тысяч российских военных. Однако на следующий год в "Востоке-2018" поучаствовали уже почти 300 тысяч военнослужащих.

Также аналитики выразили опасение, что подготовка армейцев к участию в разноформатных боевых кампаниях может свидетельствовать о том, что Россия готовится к ведению затяжных войн против вероятных противников.

Что примечательно, по мнению авторов научного доклада, в учениях всегда принимает участие глава государства и верховный главнокомандующий Владимир Путин.