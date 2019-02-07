Задержан проректор СПХФУ, студент которого погиб от падения ледяной глыбы

Проректору Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (СПХФУ) Сергею Хозину следователи инкриминируют сразу несколько уголовных статей: помимо ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), фигурантом которой Хозин стал ввиду гибели студента вуза, ему также вменяют ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 293 УК РФ (Халатность) и ст. 290 УК РФ (Получение взятки). На данный момент проректор задержан.

Как передает "Фонтанка", ночью следователями были также опрошены два представителя ООО "Вентформат" - компании-подрядчика, ответственной за чистку крыш учебного заведения от наледи и снега. Предпринимателям предъявлены обвинения по ст. 109 и ст. 238 УК РФ. В отличие от Хозина оба мужчины под утро были отпущены.

Напомним, ранее на двух студентов СПХФУ Бабурбека Очилова и Бахрулло Умарова, проходивших мимо вуза, с крыши учебного заведения свалилась ледяная глыба, убившая на месте первого и отправившая в больничную палату второго. В связи с данным инцидентом врио губернатора Александр Беглов призвал министра здравоохранения России Веронику Скворцову направить в Петербург инспекцию для экстренной проверки СПХФУ.

Добавим также, ранее депутаты ЗакСа, обеспокоенные колоссальной заснеженностью города, призвали Беглова ввести режим чрезвычайной ситуации в Петербурге.

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