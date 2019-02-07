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12:37

Сенатор Арашуков жалуется на плохие условия в СИЗО: Не сплю, не ем

Сенатор Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемых в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, на последнем заседании суда заявил, что знал о своем грядущем задержании, передает "Интерфакс".

"Я за три дня уже был в курсе, что они там будут проводить. Если бы я хотел убежать, у меня было для этого время. За все их спецоперации — задержание и прочее — я знал еще в воскресенье", - сделал Арашуков подобное заявление сегодня, 7 февраля, во время рассмотрения жалобы защиты на арест сенатора.

Помимо прочего, сенатора крайне огорчают его нынешние условия заключения.

"Говорили, что это карантин, но было похоже на карцер. Пять дней никакого внимания, я отказался от их еды. Ни еду, ни вещей — ничего не передали. Прошу обратить внимание: я оказался в камере с осужденным на 18 лет за терроризм! Испачкали мое имя, меня грязью поливают. Я трое суток уже не сплю, чтобы вы просто знали", - цитирует Арашукова Telegram-канал "Life Shot".

Сенатору, напомним, предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках данного уголовного разбирательства были задержаны и арестованы замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

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16:52    
Надо малышу немного похудеть до суда. А то такой пухляк жалости не вызывает, снисхождения не получит и врежут ему пожизненное условно.

15:39    
ПОДСЕЛИТЬ К НЕМУ другана рамзана

15:21   Дед Иван   РУСЬ
Согласен со всеми комментариями. А, повторяться? Нет толку!

13:35    
НЕ СПИ. НИ ЕШЬ! КАЙСЯ. ГНИДА!!

13:33    
Когда был сенатором и воровал, на всякий случай надо было тюрьмы благоустраивать.
Радуюсь, что этой мрази плохо.

12:54    
Расстрелять эту мразь Арашукова надо, а не в СИЗО кормить за бюджетные деньги!

12:51    
Ой-ой-ой, бедняжечка.

12:47    
Все они, любители жестких мер, поклонники неограниченной власти, такие: сначала голосуют за ужесточение репрессивных законов, а потом жалуются, что их плохо содержат в тюрьме.

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