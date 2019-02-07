Сенатор Арашуков жалуется на плохие условия в СИЗО: Не сплю, не ем

Сенатор Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемых в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, на последнем заседании суда заявил, что знал о своем грядущем задержании, передает "Интерфакс".

"Я за три дня уже был в курсе, что они там будут проводить. Если бы я хотел убежать, у меня было для этого время. За все их спецоперации — задержание и прочее — я знал еще в воскресенье", - сделал Арашуков подобное заявление сегодня, 7 февраля, во время рассмотрения жалобы защиты на арест сенатора.

Помимо прочего, сенатора крайне огорчают его нынешние условия заключения.

"Говорили, что это карантин, но было похоже на карцер. Пять дней никакого внимания, я отказался от их еды. Ни еду, ни вещей — ничего не передали. Прошу обратить внимание: я оказался в камере с осужденным на 18 лет за терроризм! Испачкали мое имя, меня грязью поливают. Я трое суток уже не сплю, чтобы вы просто знали", - цитирует Арашукова Telegram-канал "Life Shot".

Сенатору, напомним, предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках данного уголовного разбирательства были задержаны и арестованы замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.