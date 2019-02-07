Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания для скрывшихся с места ДТП

Депутаты Государственной думы большинством голосов приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий серьезное ужесточение наказание для тех водителей, которые предпочитают скрываться с места дорожного происшествия, сообщает "Росбалт". Речь, правда, идет исключительно о б авариях, которые влекут за собой тяжкий вред здоровью.

На сегодняшний день максимальным наказанием для тех, кто покинул место происшествия, является административный арест сроком 15 суток.

Если новый законопроект примут, то такого рода нарушения перейдут в область уголовного права, а водителю, учинившему аварию с тяжелыми последствиями и скрывшемуся, грозит реальный срок заключения от четырех до девяти лет.