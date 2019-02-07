Свои идеи для проекта «Твой бюджет - 2019» предложили более 2 тысяч петербуржцев

По данным на 11:00 часов 7 февраля, более 2 тысяч петербуржцев отправили свои предложения по формированию городской среды на сайт проекта «Твой бюджет - 2019». Об этом во время пресс-конференции в Доме журналиста сообщил председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Он отметил, что больше всего заявок подано во Фрунзенском и Невском районах - более 500 в каждом. Самая популярная категория - «скверы, парки, зоны отдыха, малые архитектурные формы». Она насчитывает 530 заявок.

Вместе с тем, Корабельников обратил внимание на несоответствие всех идей основной концепции проекта «Твой бюджет». В связи с тем, что на сайт приходят заявки на уборку снега и строительство метрополитена, он заявил, что проект - «это не жалобная книга». По словам председателя комитета, такие заявки можно оставить на других ресурсах.

«"Твой бюджет" - это про созидание», - заключил Корабельников.

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