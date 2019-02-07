18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:58

Прокурор Псковской области отрицает ущемление свободы слова в регионе

Прокурор Псковской области Сергей Белов призвал гражданских активистов и СМИ не драматизировать ситуацию с преследованием журналиста "Псковской губернии" и местного филиала "Эха Москвы" Светланы Прокопьевой, цитирует его слова "Псковское информационное агентство". Исход этого сюжета, связанного с обвинением в оправдании терроризма, по его уверению, еще не ясен.

Возбуждение дела — это еще не значит, что Светлана Владимировна признана виновной. Я бы дал совет адвокатам Прокопьевой оспорить в суде возбуждение уголовного дела. Но когда я читал эту статью, у меня она тоже вызвала недоумение.

Сергей Белов, прокурор Псковской области

В противном случае, подчеркнул силовик, у людей может сложиться ошибочное ощущение, будто бы во вверенной ему области не все в порядке со свободой слова.

"Я бы не хотел, чтобы по одному этому факту говорили, что у нас правоохранительные органы наступают на прессу. Я этого не вижу. Я думаю, что должно быть взаимоуважение", - отметил Белов.

Напомним, накануне, 6 февраля, в доме Прокопьевой и в редакции "Эха Москвы во Пскове" прошли обыски. После их проведения радиостанцию оштрафовали на 150 тысяч рублей, а руководство вызвали на допрос. Как пишет в своем Telegram-канале главред федерального "Эха" Алексей Венедиктов, журналисты категорически не согласны со штрафом и будут его оспаривать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:14   Дед Иван   РУСЬ
Всяк кривосудный, будь он прокурор, судья, полицай, жандарм или высокопоставленный чиновник является лленом едрисни А, эта лживая партия так изолгалась, что ей нет веры!

13:23    
Кто бы честно признался??????????77

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

19:37 Шевченко идет в губернаторы не ради должности и статуса

19:36 В Василеостровском районе обсудили строительство станции «Большой проспект»

18:59 Псковское СМИ оштрафовали за перепечатку текста преследуемой журналистки

18:50 Невзоров: Пригожин никогда надолго не оставляет своё место верной путинской тени

18:41 Высота снежного покрова зимой 2019-го года достигла максимума

18:25 Митянина о "гололедных" травмах петербуржцев: Ни один человек без внимания власти не останется   2

18:00 Сенатор Клишас: На реализацию закона об автономном Рунете потратят 20 млрд рублей   2

17:59 Шендерович: Псковская журналистка не оправдывала, а объясняла терроризм

17:29 Журналист Максим Шевченко собирается бороться за пост петербургского губернатора   2

17:15 В день всех влюбленных Мамаев сыграет с зэками "Бутырки" в футбол   2

17:00 Три плюс два: В Смольном готовятся новые отставки

16:59 Глеб Павловский: ФСБ не должна вести уголовные дела   2

16:55 Трудоустроенные "мертвые души" не дают покоя сотрудникам детсада №36

16:22 Дворников Приморского района отблагодарили цветами   1

16:21 Депутат Петров подозревает, что гибель Пушкина была не случайной

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.