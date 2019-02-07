Экс-глава Russ Outdoor назначен советником Беглова

Бывший руководитель петербургского филиала оператора наружной рекламы Russ Outdoor Владимир Рябовол назначен советником врио губернатора Александра Беглова, сообщает "Фонтанка.ру".

Как рассказал изданию сам новый советник, на этом посту он планирует курировать вопросы СМИ и рекламы.

Ранее сообщалось, что Владимир Рябовол может в ближайшем будущем занять должность главы комитета по печати вместо Сергея Серезлеева.

Серезлеев начал свою работу в администрации Петербурга в 2004 году. В течение восьми лет до начала 2015 года он занимал должность первого заместителя председателя комитета по печати. На этом посту он «пересидел» четырех руководителей: экс-вице-губернатора Аллу Манилову, телеведущего Юрия Зинчука, Александра Коренникова и Александра Лобкова. В конце концов, через полгода после отставки последнего Серезлеев сам стал председателем комитета.

В январе 2019 года Контрольно-счетная палата по итогам проверки работы комитета по печати, «Городского центра рекламы и праздничного оформления» и «Городской рекламы и информации» выявила более 540 нарушений и замечаний на сумму не менее 4,1 млрд рублей. Более 3 млрд рублей бюджет Петербурга, по данным КСП, недополучил в результате работы комитета и подведомственных учреждений в сфере наружной рекламы.

Владимир Рябовол долгое время был главой местного филиала одного из крупнейших операторов наружной рекламы в Петербурге. Решение уволиться по собственному желанию он принял в сентябре 2017 года, после «23 лет успешной работы», как сообщалось на сайте компании. Топ-менеджер тогда заявлял, что планирует посвятить себя новым проектам.

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