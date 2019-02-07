Из-за непогоды в Мурманской области и республике Коми отменили школьные уроки

Низкая температура воздуха в совокупности с сильными метелями и гололедицей послужили факторами того, что в ряде населенных пунктов Мурманской области и республики Коми временно отменили школьные занятия, передает ТАСС.

Из-за недостаточной уборки дорог некоторые из них в целях безопасности перекрыли.

В Мурманской области морозы достигают отметки 35 градусов ниже нуля, а в республике Коми средняя температура держится в районе 21 градуса. Ситуацию и там, и там осложняют сильнейшие ветры.

"В пятницу днем погода нормализуется. Опасных критериев непогода не достигнет, но на данный момент на крайнем северо-востоке Коми, в Воркутинском районе 20-25 градусов мороза, что в сочетании с ветром до 15 м/с - довольно некомфортно", - приводятся слова синоптика Артема Шомысова.