Глава комитета финансов Смольного не собирается покидать занимаемый пост

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников известил MR7 о том, что он не собирается уходить с занимаемой должности. Слухи о возможной отставке чиновника появились в СМИ недавно на фоне массовой кадровой ротации в комитетах Смольного.

"Информация [об уходе] не соответствует действительности", - заявил Корабельников.

Корабельников занимает кресло председателя финансового комитета с 2015 года. До этого он был советником губернатора по вопросам экономики. Чиновник стал самым молодым главой подразделения Смольного.

Вместе с тем, депутаты Законодательного собрания Петербурга неоднократно выражали крайнее неодобрение бюджетной политике комитета.

В частности, Оксана Дмитриева предложила врио губернатора Александру Беглову уволить Корабельникова в должности ввиду принятого им намерения привлекать долгосрочные займы для решения финансовых проблем: "Он планирует тушить пожар бензином".

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