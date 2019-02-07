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13:56

Глава комитета финансов Смольного не собирается покидать занимаемый пост

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников известил MR7 о том, что он не собирается уходить с занимаемой должности. Слухи о возможной отставке чиновника появились в СМИ недавно на фоне массовой кадровой ротации в комитетах Смольного.

"Информация [об уходе] не соответствует действительности", - заявил Корабельников.

Корабельников занимает кресло председателя финансового комитета с 2015 года. До этого он был советником губернатора по вопросам экономики. Чиновник стал самым молодым главой подразделения Смольного.

Вместе с тем, депутаты Законодательного собрания Петербурга неоднократно выражали крайнее неодобрение бюджетной политике комитета.

В частности, Оксана Дмитриева предложила врио губернатора Александру Беглову уволить Корабельникова в должности ввиду принятого им намерения привлекать долгосрочные займы для решения финансовых проблем: "Он планирует тушить пожар бензином".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:00    
Оксанка Розенберг на это место рвётся, хочется ей порулить финансовыми потоками, как в старые времена.

16:39    
Не собирается покидать, а придётся.

14:41    
Посадили .... охранять капусту!!!!!!!
Ни опыта, ни знаний в финансовой сфере!
Ну Полтавченко,  "умел" подбирать кадры. В буквальном смысле "подбирать" сыночков, дочек на ответственные посты.
Оттого городская казна тратится, куда не попадя.  Оттого уборочная техника не закупалась с 2010 года, на ремонт 70% крыш денег нет!
А на очередной "мундиаль", форум, тренинг и т. п. деньги найдутся.
Потому что финансами в городе руководит специалист по консалтингу. Мыльный пузырь!!!

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