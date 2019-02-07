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13:59

Вишневский считает, что власть назначила Беглова не вовремя и во вред себе

Обстоятельства назначения врио губернатора Александра Беглова, по мнению депутата Бориса Вишневского, показали полное неумение федерального центра подбирать кадры и ловить нужный момент, которое он наблюдает давно и регулярно. Экспертным мнением о петербургских буднях лидер местного отделения "Яблока" поделился в эфире радиостанции "Свобода".

Я бы Полтавченко продержал как минимум до марта, тогда на его преемника не легло бы это пятно неспособности убрать город. Создание эффектного образа замечательного нового врио в телеграм-каналах и на телеканалах, которые подконтрольны Смольному, не имеет ничего общего с реальным умением решать городские проблемы. 

Борис Вишневский

Для того, чтобы без вреда для здоровья ходить по городу, прибег к метафоре политик, необходимо обладать навыками экстремального туризма и даже альпинизма, которые лично у него имеются.

Отметим, что накануне, 6 февраля, депутаты фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко и парламентарий от «Яблока» Борис Вишневский обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой ввести в Петербурге режим чрезвычайной ситуации, аргументируя это ростом числа происшествий из-за низкокачественной, с их точки зрения, зимней уборки.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:21   Александр  
В данном случае, полностью согласен с Вишневским. Наш город вспомнил свое блокадное прошлое,как раз к круглой дате. Могут туристы приезжать и полюбоваться блокадным Ленинградом,а заодно стать инвалидами на наши[цензура]ицах.НИКОГДА ТАКОГО БЕЗОБРАЗИЯ НЕ БЫЛО!!!А зимы были и гораздо более снежные.

17:51    
14-54
Там есть ещё персонаж, который по мерзости пытается догнать кролика. Пока отстаёт, но кто знает...Внутривидовое соревнование.

16:23    
14-54
Вы, просто, не всех там знаете.

16:07   Макс   stevenwilkins80@gmail.com
Говорить то каждый горазд, ну или в случае этого яблочника максимум по сугробам лазить  с ледорубом на потеху зрителю.

15:16    
Вишневский хуже Беглова!!!

14:54    
Более гнусного персонажа, чем Кролик, во всём питерском ЗАКСе нет.

14:42    
Вишневский активно включился в предвыборную кампанию, поливая грязью и помоями Беглова...Ну-ну...

14:18    
Я бы, я бы! Хрен редьки не слаще!
Беглов делает много ошибок, не прислушиваясь к мнению простых людей.  Обидчив.
Но по сравнению с "Воцервленным" Полтавченко неравнодушен к проблемам города.
Надо быть более корректным, все -таки публичный человек, к каждому слову прислушиваемся. И своих советников, выскочек незнамо откуда, лучше не слушать. Есть ведь голова на плечах. И если с уважением относитесь к горожанам, то не отрывайтесь от народа.
А чиновников надо сократить на 50% в ближайшее время, и далее не останавливаться.
Берите пример с Форда, который проверял самостоятельность подчиненных в свое отсутствие.

14:11    
А пархатому паскуднику надо и тут сунуть вой поганый жидовский нос ! И чем  больше он суёт, тем больше неприязнь ко всем представителям богоизбранных.

14:07    
На мой взгляд Беглов НЕТЕРПИМ  к критике, ПОСПЕШЕН в принятии кадровых вопросов, НЕБЛАГОДАРЕН к нашим метростроевцам, которыми гордятся горожане.

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