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14:30

Уволился проходящий по "делу Арашуковых" первый замглавы СУ СК по Карачаево-Черкесии

Первый заместитель руководителя следственного управления СК по республике Карачаево-Черкесия Казбек Булатов подал в отставку, следует из сообщения, опубликованного на сайте главного управления ведомства.

На данный момент в отношении него, а также другого замглавы СУ СК Арсена Езаова началась доследственная проверка.

"Кроме того, с Булатовым и Езаовым, как и рядом других сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа, вызванных в Москву, проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников", - уведомляет СК.

Сенатору Рауфу Арашукову, напомним, предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках данного уголовного разбирательства были задержаны и арестованы замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

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19:37    
16:26 - тебе порошенко на яйца что-ли наступил?... здесь идет речь о российских газовых гангстерах и "паханах" - не переводи стрелки "за бугор"... и насчет "долга" - соловьевский-киселевский помет не разбрасывай здесь, кроме тебя уже все протрезвели после встречи нового года...

16:26    
Для 15:09.
А когда и кем "пахан" Парошенко думает оплачивать газовый долг, пока его в Оболони не кокнули за присвоение миллиардных заокеанских траншей?

16:25    
козопасы и гангстеры-качки, с шестиклассным "аттестатом" доили газпром как сутенер шлюшку...

15:09    
Для 14.46.
"Смотрящему" Мюллеру некогда было, заботы для души: строительство "фаллоса" в Лахте, покупка миллиардной квартиры на Петроградской и т.д.

15:05    
Обнищавшим россиянам Мюллер предлагает счетчики газа поставить. Чтобы считать копейки1
А уворованный на миллиарды газ не считали?
Значит надо привлечь к ответственности за разгильдяйство, халатность и попустительство! Смотришь, в ходе следствия и непомерное воровство всплывет. И еще где-нибудь утечка обнаружиться.
Показательно, хоть лет на пять!
Вот такие у нас топ-менеджеры почти государственных структур!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

14:46    
Много лет действовала огромная банда-мафия высокопоставленных чиновников, разворовывая газ "Газпрома" на миллиарды...И куда же смотрел Миллер, правоохранители столько лет??? Позор!!!

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