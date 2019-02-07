Островное метро

В администрации Василеостровского района 6 февраля прошли слушания по проекту планировки территории для строительства части Лахтинско-Правобережной линии метро. Речь шла об участке от станции метро «Большой проспект» до станции «Морской фасад». Их строительство запланировано еще в 2013 году, но станции не заработают минимум до 2030 года. Местные жители слушания не посетили. В их отсутствие вопрос все же обсудили между собой представители администрации района, проектировщика проекта и комитетов по развитию транспортной инфраструктуры, а также по градостроительству и архитектуре.

Не меньше десятилетия

Представитель проектировщика ЗАО «Институт «Трансэкопроект» Светлана Устинова сообщила, что станцию «Морской фасад» планируется построить у главного въезда в пассажирский порт Петербурга. По ее словам, на станции будет подземный вестибюль с четырьмя выходами. Вестибюля для станции «Шкиперская» в проекте нет, добавила Устинова.

– Поскольку станция «Шкиперская» рассматривается на перспективу, то есть до 2032 года, в рамках настоящего проекта планировки предусматривается выделение территории только для размещения вентиляционный шахты и эвакуационного выхода, - сказала представитель проектировщика.

Никаких точных сроков по строительству и тем более открытию «Шкиперской» и «Морского фасада» нет. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры предстоит еще много работы, отметила в разговоре с ЗАКС.Ру представитель ведомства Татьяна Яковлева.

– Сейчас прошли публичные слушания, после публичных слушаний будет актуализация ранее заказанной проектной документации и прохождение экспертизы. Как только мы получим положительное заключение экспертизы в Москве по проектной документации, будут объявлены конкурсные процедуры в установленном порядке: по разработке рабочей документации, и после этого только по строительству. Поэтому недаром срок строительства «Морской фасад» отнесен за 2030 год, - рассказала Яковлева.

Отдельно на слушаниях подняли вопрос о месте нахождения одиночной вентиляционной шахты. По проекту, она должна находиться между двумя станциями у дома №9 литера В на Морской набережной. Начальник отдела строительства и землепользования администрации Василеостровского района Сергей Кузнецов поинтересовался у представителя проектировщика, насколько близко от жилого дома будет находиться шахта. Устинова заверила его, что расстояние безопасное – около 300 метров. Однако отметила, что это цифра не точная, и она уточнит эту деталь.

Продлить решили давно

Проект продолжения Лахтинско-Правобережной линии подготовил «НИПИ «Ленметрогипротранс» в 2013 году. Согласно задумке комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, линия должна продолжиться от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» на берегу Васильевского острова. Между ними решили расположить ещё три станции: «Театральная», «Большой проспект» и «Шкиперская».

Позже Топонимическая комиссия предложила переименовать «Большой проспект» в «Горный институт», а «Шкиперскую» и «Гавань». Решение одобрил бывший на тот момент губернатор города Георгий Полтавченко. В проекте планировки территории осталось прежнее название.

По информации «Ленметрогипротранса», строительная длина участка по продолжению линии должна составить 8,5 км в двухпутном исчислении. Эксплуатационная длина – 8,8 м. По проекту планировки территории, строительная длинна части от «Большого проспекта» до «Морского фасада» составляет 4,69 км, а эксплуатационная – 5 км.

Что касается самих станций Васильевского острова, то «Горный институт» и «Гавань» должны быть глубокого заложения. Станция «Горный институт» - пилонного типа, а «Гавань» - колонная. Станция «Морской фасад» - мелкого заложения, так как ее решили построить на намывной территории.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.