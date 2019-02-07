УФАС установило противозаконность картельного "медицинского" сговора

Петербургские антимонопольщики подтвердили факт нарушений закона о защите конкуренции в действиях тринадцати организаций, о чем написали на собственном сайте. Первыми подозрениями на этот счет УФАС делилось в октябре 2018-го года. Нарушения столь значительны, что, как следует из официального сообщения, вполне реальна перспектива возбуждения уголовного дела.

Организации специализировались на поставке лекарств государственным учреждениям и за 2015-2018 годы успели поучаствовать более чем в двух сотнях торгов. Общая сумма разыгранных контрактов оставила более 800 млн рублей.

О картельном сговоре говорит то, что все тринадцать ООО были зарегистрированы по одинаковому адресу, имели идентичные контактные данные и имели в штате одних и тех же сотрудников. Цену при этом ни один из этих участников торгов сбивать не стремился.

"Действия выявленного Санкт-Петербургским УФАС России «медицинского» картеля запрещены законодательством Российской Федерации и является по своей сути, одним из видов незаконной предпринимательской деятельности", - цитируются слова руководителя петербургского УФАС Вадима Владимирова.

Теперь обстоятельствами дела будет заниматься антикоррупционное подразделение полиции.