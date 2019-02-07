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16:21

Депутат Петров подозревает, что гибель Пушкина была не случайной

Один из самых инициативных депутатов парламента Ленинградской области Владимир Петров просит руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина инициировать расследование обстоятельств гибели поэта Александра Пушикина, убитого на дуэли в 1837 году.

"Многие современники великого поэта, узнав о трагедии, высказывали предположение о неслучайности его гибели: слишком многие желали его смерти, чтобы голос правды и истины погрузился в молчание вечности. Знавшие его даже высказывали предположение, что Александр Сергеевич мог стать жертвой заговора", - обращает внимание депутат.

Провести расследование, полагает Петров, необходимо как минимум "ввиду огромного морального и культурного авторитета" российского литератора.

"Основная задача - разрешить загадку: была ли дуэль подстроена? Завязана ли там была императорская фамилия? Что за этим всем стоит? Ведь жизнь поэта прервалась так рано", - цитирует переживания парламентария телеканал 78.ru.

Депутат Петров знаменит своими "нестандартными" инициативами: например, он предлагал вернуть на российские банкноты изображения русских царей и императоров; кормил поросят по человеческим продовольственным нормам – на минимальную зарплату (МРОТ); присутствовал на заседании областного ЗакСа в виде картонной фигуры.

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